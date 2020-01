Galleria Giovanni XXIII: Raggi, manutenzione non fatta per decenni, andiamo avanti (2)

- Raggi conclude: “La verità è che a Roma stiamo facendo la manutenzione che per decenni non è stata fatta e non solo per le gallerie: mi riferisco alle scale mobili della metropolitana abbandonate da 20 anni. O potrei citare il fatto che a Roma siamo i primi dopo secoli a comprare nuovi autobus per l’Atac. Invece quelli che non li hanno acquistati negli anni precedenti e hanno fatto debiti per 13 miliardi accusano noi per quelli vecchi di 18 anni che vanno in fiamme. Noi andiamo avanti facendo le cose seriamente. A loro lasciamo le chiacchiere”. (Rer)