Libia: Unsmil esorta le parti a continuare ad aderire al cessate il fuoco

- Per il bene della popolazione civile di Tripoli, la Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) esorta le parti in conflitto (le forze del Governo di accordo nazionale e l’autoproclamato Esercito nazionale libico) a continuare ad aderire al cessate il fuoco raggiunto lo scorso 12 gennaio. Lo riferisce un comunicato stampa di Unsmil. Secondo la missione Onu, la cessazione delle ostilità è “fondamentale” per proteggere la popolazione civile di Tripoli, le centinaia di migliaia di sfollati e i 116 mila bambini che ad oggi non possono recarsi a scuola. Per l’Onu il proseguimento del cessate il fuoco è “un'opportunità per produrre una cessazione più permanente delle ostilità e tornare al processo politico”.(Res)