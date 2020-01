Libia: Conte, non escludiamo l'invio di militari dopo la Conferenza di Berlino

- Il governo dell'Italia "non esclude affatto" la possibilità di inviare ulteriori militari in Libia in un'operazione di peace monitoring, cioè monitoraggio del cessate il fuoco, ma devono esserci le necessarie "condizioni di sicurezza" e un "contesto e un percorso politico chiari". Lo ha detto oggi al Cairo il primo ministro italiano, Giuseppe Conte, parlando con la stampa dopo un incontro con il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi. “Non escludiamo affatto la possibilità”, ha detto Conte rispondendo a una domanda sul possibile invio di ulteriori truppe in Libia. “Discuteremo a Berlino se ci saranno le premesse e se riusciremo a dare un indirizzo politico a questa crisi libica”, ha detto ancora il premier italiano, sottolineando l’importanza di creare “le premesse di sicurezza” per inviare un eventuale contingente italiano sotto l'egida delle Nazioni Unite. “Non manderemo uno solo dei nostri ragazzi se non ci saranno le condizioni di sicurezza, con un contesto e un percorso politico chiaro”, ha aggiunto Conte. “L’Italia è disponibile a dare ogni forma di contributo per la pacificazione della Libia”, ha detto ancora il presidente del Consiglio. Non ha senso, secondo Conte, ragionare in questo momento in termini di dislocamento "prima di trovarsi a Berlino per creare premesse e garanzie”, ha concluso Conte. (segue) (Cae)