Libia: Conte, non escludiamo l'invio di militari dopo la Conferenza di Berlino (2)

- L’Italia è presente in Libia con la Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (Miasit) che prevede un contributo massimo di 400 unità di personale militare, 130 mezzi terrestri e mezzi navali e aerei tratti dal dispositivo “Mare sicuro”. La maggior parte del contingente, circa 300 militari, è schierato a protezione dell’ospedale da campo italiano della “città-Stato” di Misurata, situata circa 180 chilometri a est di Tripoli. Nella capitale invece, è dislocato il Comando della missione e un Mobile Training Team per la formazione, l’addestramento e l’assistenza tecnico-infrastrutturale a favore delle Forze di sicurezza libiche. Nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro”, inoltre, l’Italia è chiamata a fornire, su richiesta della controparte, attività di supporto e di sostegno alla Guardia costiera e alla Marina militare libiche tesa a fornire protezione e a svolgere attività per il ripristino dell’efficienza degli assetti e relative infrastrutture funzionali al controllo/contrasto dell’immigrazione illegale e condotta di attività ricerca e soccorso in mare. Tra i compiti della missione Miasit figurano assistenza sanitaria, corsi di sminamento, formazione delle forze di sicurezza, assistenza nel controllo dell'immigrazione illegale, ripristino dell'efficienza degli assetti terrestri, navali ed aerei comprese le relative infrastrutture, attività di capacity building, ricognizioni sul territorio per individuare le attività di supporto necessarie, garanzia della cornice di sicurezza per il personale impiegato. (Cae)