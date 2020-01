Lavoro: Filcams Cgil-Fisascat Cisl, domani presidio a Mise dipendenti romani Secur

- Si terrà domani, mercoledì 15 gennaio, dalle 10 alle 13, un presidio al Mise dei lavoratori del gruppo Secur srl, azienda che conta centinaia di dipendenti a Roma e “che dallo scorso agosto non corrisponde né stipendi né tredicesima”. Lo comunicano in una nota Marco Feuli e Paolo Le Foche, rispettivamente funzionario dipartimento servizi della Filcams Cgil di Roma e Lazio, e segretario territoriale della Fisascat Cisl di Roma e Lazio, che spiegano: “I lavoratori e le loro famiglie sono allo stremo, hanno bisogno di soluzioni urgenti. Non si può più andare avanti così, navigando nell'incertezza". Feuli e Le Foche sottolineano che "lo scorso dicembre, l'azienda ha reso noto che, a seguito dell'ingresso di un nuovo socio e del conseguente aumento di capitale, sarebbe stata possibile l'erogazione delle spettanze correnti e, tramite un piano di rientro, degli arretrati. Purtroppo però il tempo sembra scorrere invano, perché finora è stata erogata, peraltro non a tutti i dipendenti, una cifra di poco superiore ai 500 euro". (segue) (Com)