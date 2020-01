Lavoro: Filcams Cgil-Fisascat Cisl, domani presidio a Mise dipendenti romani Secur (2)

- Infine i due sindacalistici chiariscono che “è dal 4 febbraio dello scorso anno, data dell'acquisizione dell'istituto di vigilanza privata Sipro da parte del gruppo Secur, che quest'ultimo riesce a pagare le retribuzioni in modo altalenante, creando enormi difficoltà ai lavoratori, che non riescono più a far fronte a pagamenti e scadenze: sin dall'inizio, infatti, si sono accumulati arretrati senza che si riuscisse mai ad essere in pari con i pagamenti” e “alla luce di questo prolungato ed estenuante periodo di incertezze” chiedono “urgentemente chiarezza e garanzie all'azienda, e al tempo stesso” auspicano “di essere ricevuti al Mise, che è stato garante dell'acquisizione e adesso deve responsabilmente cercare soluzioni concrete e condivise nell'interesse di centinaia di famiglie". (Com)