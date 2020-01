Albania: esperti italiani valuteranno danni al patrimonio culturale dopo il terremoto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di "personale che ha maturato una considerevole esperienza nella messa in sicurezza del patrimonio culturale nell'Italia centrale, capacità che ora saranno messe al servizio anche dell'Albania", ha osservato Orrico. "Attenzione particolare sarà dedicata ai siti maggiormente colpiti nel raggio di 50 chilometri dall'epicentro del terremoto", ha spiegato il sottosegretario italiano, aggiungendo che "in collaborazione con le competenti autorità albanesi, la Task Force provvederà in particolare a elaborare una prima valutazione sulle caratteristiche e sull'entità dei danni subiti dal patrimonio culturale coinvolto, per definire le specifiche sugli interventi di messa in sicurezza di beni mobili e immobili, e fornire le prime indicazioni tecniche per l'allestimento di depositi in cui collocare temporaneamente i beni danneggiati o in condizioni di pericolo". (segue) (Alt)