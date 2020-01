Albania: esperti italiani valuteranno danni al patrimonio culturale dopo il terremoto (4)

- Parlando del turismo, il sottosegretario italiano ha dichiarato che a suo parere ci sarebbero opportunità da sfruttare. "La bellezza dell'Albania, del suo mare e delle sue coste, è ormai ben nota e lo testimonia la crescita importante del numero dei turisti, anche dall'Italia, registrata negli ultimi anni. Ma c'è anche un altro tipo di turismo su cui si può puntare", ha detto Orrico, svelando le sue radici familiari che lo legano all'Albania. "Mia madre è arbereshe, appartiene alla minoranza etno-linguistica albanese stanziatasi secoli fa nella mia regione, la Calabria", ha detto, aggiungendo che "molte sono le comunità arbereshe stanziate nel sud Italia: soprattutto in Calabria, Basilicata, Puglia, ma anche in Campania e nel Lazio. Comunità che hanno dato un grande apporto allo sviluppo sociale, civile, culturale ed economico dei territori in cui si sono insediati. Mi piacerebbe allora rafforzare la cooperazione tra i nostri due paesi per la valorizzazione di questo patrimonio comune fatto di storia, lingua, tradizioni, cibo, riti religiosi". (segue) (Alt)