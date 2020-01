Albania: esperti italiani valuteranno danni al patrimonio culturale dopo il terremoto (5)

- Orrico ha puntato anche sulla costruzione di "itinerari studiati che portino gli italiani in Albania e gli albanesi Italia, non solo nell'ambito del turismo tradizionale ma anche per un turismo delle origini che aiuti i nostri popoli a recuperare le loro radici, a riscoprire la memoria e i valori comuni. Si può fare molto, nell'interesse reciproco, lavorando sulla valorizzazione di questo antico intreccio. Sarebbe un bel modo per conoscerci ancora meglio, per consolidare quel ponte ideale che ci unisce da sempre", ha sottolineato il sottosegretario ai beni culturali, ricevuta poi in un apposito incontro dal ministro della Cultura albanese Margariti. (Alt)