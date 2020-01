Israele: Nuova destra e Unione nazionale insieme alle elezioni, porte aperte a Casa ebraica

- I partiti israeliani Nuova destra e Unione nazionale hanno annunciato che correranno insieme alle elezioni parlamentari del 2 marzo, invitando anche Casa ebraica, partito nazionalista e religioso, ad entrare a far parte della loro lista comune. E' quanto riferisce il quotidiano israeliano "The times of Israel", precisando che l'annuncio arriva dopo che le trattative per una coalizione Unione nazionale e Casa ebraica si erano concluse con un nulla di fatto, nonostante si parlasse di un imminente accordo. Casa ebraica, inoltre, ha reso nota la sua intenzione di presentarsi in solitario alle elezioni parlamentari previste per il 2 marzo prossimo. "Stamattina abbiamo fatto un passo importante e significativo e, con l'aiuto di Dio, nelle prossime ore completeremo una piena unione con la Casa ebraica", ha dichiarato il leader dell'Unione nazionale Bezalel Smotrich in una dichiarazione congiunta delle parti. Anche i leader della Nuova destra, Naftali Bennett e Ayelet Shaked, hanno fatto appello a Casa ebraica affinché si unisca alla lista congiunta. (segue) (Res)