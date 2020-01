Israele: Nuova destra e Unione nazionale insieme alle elezioni, porte aperte a Casa ebraica (2)

- Anche i due principali partiti di sinistra israeliani, Labour-Gesher e Meretz, correranno insieme alle elezioni generali israeliane del 2 marzo prossimo. E' quanto riferito ieri, 13 gennaio, dal quotidiano israeliano "Haaretz". Labour e Gesher si sono fusi prima delle elezioni del 17 settembre, in cui sono riusciti a raccogliere sei dei 120 seggi della Knesset. A seguito della tornata elettorale, i leader vincenti, Benjamin Netanyahu e Benny Gantz, non sono riusciti a formare il governo, spingendo il presidente Reuven Rivlin a convocare nuove elezioni per il mese 2 marzo. (Res)