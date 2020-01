Energia: ministro Guinea equatoriale, ExxonMobil cerca nuovi acquirenti per sue attività nel paese

- La compagnia energetica statunitense ExxonMobil è alla ricerca di un acquirente delle sue attività in Guinea equatoriale dopo aver annunciato la cessazione delle sue attività nel paese africano. È quanto affermato dal ministro delle Risorse minerarie e degli idrocarburi guineano, Gabriel Obiang Lima, in un’intervista al quotidiano “Wall Street Journal”. “Stiamo parlando con aziende dalla Russia, dal Regno Unito e dalla stessa Guinea equatoriale”, ha detto il ministro. A causa del boom petrolifero scaturito dalla scoperta di gas da scisti degli Stati Uniti, negli ultimi anni molte compagnie energetiche hanno scelto di abbandonare le loro attività in Africa concentrando la loro attenzione e risorse sugli Stati Uniti.(Was)