Turkmenistan: presidente Berdimuhamedov, nostra neutralità importante per sicurezza regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La neutralità del Turkmenistan è un fattore significativo della sicurezza regionale. Lo ha dichiarato il presidente turkmeno Gurbanguly Berdimuhamedov nel corso di un forum internazionale nella città di Ashgabat il 14 gennaio. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa statale “Tdh”, l'evento intitolato "Turkmenistan e organizzazioni internazionali: cooperazione per la pace e lo sviluppo" è dedicato quest'anno alla celebrazione del 25mo anniversario del riconoscimento internazionale della neutralità del Turkmenistan da parte delle Nazioni Unite. "I principi di base della neutralità turkmena sono pienamente coerenti con gli orientamenti strategici delle Nazioni Unite in Asia centrale volti a trasformare la regione in una zona di pace e cooperazione, un forte legame di stabilità continentale", ha affermato il presidente turkmeno. (Res)