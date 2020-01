Roma: mezzo Ama in fiamme su via Cassia, intervento Vigili del fuoco

- Questa mattina alle ore 11 circa, due mezzi del comando dei Vigili del fuoco di Roma sono intervenuti su via Cassia a Roma, per il compattatore Ama andato in fiamme. Per domare l'incendio è stato necessario anche l'intervento dell'autobotte, oltre alla squadra di competenza. In particolare, il mezzo è andato a fuoco all'altezza di via Villa Lauchli. Non risultano persone ferite.(Rer)