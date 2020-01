Libia: Conte, ricevuto invito ufficiale alla Conferenza di Berlino

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato di aver ricevuto un invito ufficiale da parte del cancelliere della Germania, Angela Merkel, per partecipare domenica 19 gennaio alla Conferenza internazionale di Berlino sulla risoluzione della crisi libica. “Posso annunciare che è appena arrivato l’invito della cancelliera Merkel. La conferenza, salvo imprevisti, si terrà domenica prossima. Queste ore saranno determinanti per gli ultimi preparativi”, ha detto Conte in un punto stampa al Cairo con i giornalisti italiani dopo un incontro con il presidente dell'Egitto, Abdel Fatah al Sisi. Il fatto che il generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) e uomo forte della Cirenaica, abbia abbandonato i colloqui di Mosca senza firmare un accordo sulla tregua “non deve distrarci: l’importante è che ci sia un cessate il fuoco sostanziale e che si possa indirizzare questo processo verso una soluzione politica”. Il governo tedesco ha programmato la prevista conferenza di Berlino sulla Libia per domenica 19 gennaio. Nel corso della conferenza, i paesi partecipanti discuteranno della crisi libica che vede contrapposti il governo di Fayez al Serraj riconosciuto dall'Onu di base a Tripoli e le forze del generale cirenaico Khalifa Haftar. La conferenza dovrebbe tenersi nel formato P5+5, ovvero i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti) più Emirati, Egitto, Turchia (i tre paesi non occidentali più impegnati nel conflitto) oltre all'Italia e ovviamente alla Germania (quest’ultimo attualmente membro non permanente del Consiglio di sicurezza). (Cae)