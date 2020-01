Infrastrutture: Romania, autorità presenteranno all'Ue dettagli su impatto ambientale dell'autostrada Pitesti-Sibiu

- Le autorità della Romania presenteranno alla Commissione europea ampi dettagli relativi all'impatto ambientale dell'autostrada Pitesti-Sibiu (nel centro della Romania) sulla strada statale DN7, sulla ferrovia Ramnicu Valcea-Sibiu e sul fiume Olt (nella parte centro sud del paese). Il ministero dei Trasporti di Bucarest precisa in un comunicato che sarà presentato anche un calendario per il completamento/attuazione a livello nazionale dei piani di gestione e definizione degli obiettivi di conservazione delle specie per le aree naturali protette situate sul territorio della Romania. Il ministro dei Trasporti, Lucian Bode, ha assicurato che il 2020 sarà un anno "con cantieri aperti sull'autostrada Sibiu-Pitesti" e che la Commissione europea riceverà i chiarimenti entro i tempi richiesti, di modo che la domanda di finanziamento segua il percorso normale. "Almeno 11 obiettivi naturali protetti, situati lungo la futura autostrada, necessitano misure concrete di conservazione che la Romania non ha ancora adottato", ammonisce la Commissione europea. Il valore totale del progetto è di 1,3 miliardi di euro, di cui l'85 per cento dovrebbe essere stanziato da Bruxelles. (Rob)