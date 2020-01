Migranti: Plenkovic, la Croazia non diventerà un "hotspot informale"

- La Croazia non diventerà un "hotspot informale": lo ha detto il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, nel presentare in aula a Strasburgo le priorità del semestre di presidenza croata del Consiglio dell'Unione europea. "Nel 2015 e nel 2016 la crisi migratoria ha rappresentato il fenomeno più importante e consistente a cui abbiamo assistito dopo al caduta del Muro di Berlino, con ramificazioni politiche non solo per quanto riguarda le istituzioni europee, ma anche per quanto riguarda le politiche nazionali degli Stati dell'Europa", ha detto. "Si tratta di rafforzare la frontiera esterna dell'Ue. Questo lo faremo con la politica estera, la sicurezza, lo sviluppo, il commercio, gli aiuti umanitari in tutte le regioni di crisi del mondo nella misura del possibile. Ma dobbiamo anche rafforzare la frontiera esterna, in particolare tra Grecia e Turchia. Qui si colloca il problema per quanto riguarda la rotta dei Balcani e il Mediterraneo orientale", ha aggiunto. (segue) (Beb)