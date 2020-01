Migranti: Plenkovic, la Croazia non diventerà un "hotspot informale" (2)

- "La Croazia non lascerà che diventi essa stessa un paese che è una sorta di hospot informale. Noi abbiamo detto no alle barricate e al filo spinato. Anzi noi proteggiamo la nostra frontiera con 650 addetti che servono a sorvegliare anche la frontiera europea. Dobbiamo rispettare le nostre leggi e gli standard europei e le convenzioni internazionali. Se ci sono state irregolarità, verranno perseguite", ha spiegato. Il primo ministro ha ricordato di essere stato sul "confine tra Bosnia e Croazia" e di essere "perfettamente consapevole" delle condizioni: "Dobbiamo cooperare, utilizzare le attività di Frontex, aiutarci l'un l'altro per affrontare adeguatamente la questione", ha concluso Plenkovic. (Beb)