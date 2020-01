Consiglio regionale lombardo: in aula la commemorazione dell’ex consigliere Bertè

- Il consiglio regionale della Lombardia ha osservato un minuto di silenzio in ricordo dell’ex Consigliere regionale e storico militante e dirigente radicale Lucio Bertè, scomparso lo scorso 24 dicembre. “È stato un onore avere a che fare con una persona veramente in buona fede, ci mancherà” ha dichiarato durante il suo intervento il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Prima del minuto di silenzio è intervenuto per commemorare Bertè anche il consigliere Michele Usuelli di +Europa: “L’ultima iniziativa politica che abbiamo fatto insieme è stata un anno e mezzo fa a San Vittore in occasione del 35esimo anniversario dell’arresto di Enzo Tortora, una bella celebrazione, in cui Lucio venne ostinatamente con le stampelle, quel giorno era felice di essere nel carcere che ha frequentato per tutta la vita e c’era un silenzio vero mentre lui parlava, spiegando a chi era presente che per un errore nostro o altrui in carcere ci può finire chiunque, e che la privazione di libertà non può essere una privazione di dignità e quindi dobbiamo occuparcene - ha precisato Usuelli - noi qui in Regione abbiamo delle competenze sulle carceri e credo che in onore e memoria di Lucio Bertè dobbiamo tornare ad occuparci di più e con più attenzione di carceri e questo credo sia uno dei temi del testamento spirituale di Lucio che credo sarebbe contento venisse detto e poi fatto”. (Rem)