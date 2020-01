Polonia: portavoce governo, premier sostiene Duda in campagna presidenziali

- Il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, sostiene Andrzej Duda come candidato alle elezioni presidenziali. Lo ha annunciato oggi il portavoce dell'esecutivo, Piotr Muller, intervistato dall'emittente televisiva pubblica "Tvp1". "Il premier collabora molto bene con il presidente Duda. Lo hanno reso evidente le attività riguardanti la politica di sicurezza degli ultimi giorni. Garanzia di tale sinergia, della pace nel paese per i prossimi tre anni e mezzo di legislatura, è che presidente resti Andrzej Duda", ha dichiarato Muller. Le elezioni presidenziali in Polonia si terranno nel maggio prossimo. (Vap)