Russia: Aeroflot, cambio orari dei voli notturni verso l’Iran è stato deciso autonomamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea russa Aeroflot ha deciso autonomamente di spostare i voli notturni verso l’Iran in orario diurno, senza aver ricevuto prima una raccomandazione da parte delle autorità. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Lavrov, durante una conferenza stampa congiunta organizzata al termine del suo incontro di oggi con l’omologo dello Sri Lanka, Dinesh Gunaverdena. “Siamo in contatto con i nostri colleghi dell’aviazione civile e con gli esperti in materia di sicurezza”, ha spiegato il ministro. La decisione di spostare durante il giorno l’orario dei voli notturni verso l’Iran è stata presa per motivi di sicurezza, a seguito dell’abbattimento accidentale di un Boeing 737 della Ukraine International Airlines da parte delle Forze armate iraniane.(Rum)