Roma: si faceva assumere come colf per derubare in casa, arrestata

- Il sistema era ben rodato: una donna di origini brasiliane, con la complicità del marito, tramite un famoso sito, si offriva come badante o colf referenziata. Una volta ottenuta la fiducia del datore di lavoro di turno, lo derubava dell'argenteria, dei soldi e dei gioielli che aveva in casa. Tuttavia i suoi piani sono stati interrotti dalla Polizia che l’ha arrestata. La donna, al primo colloquio raccontava di aver lavorato fino a poco tempo prima per un professionista, il quale, essendo sempre in viaggio, poteva essere contattato soltanto sul suo cellulare per le referenze. Quindi fingendo di chiamare il precedente datore di lavoro chiamava il marito che forniva ottime referenze. A quel punto la donna otteneva il lavoro. Il piano era andato bene anche con una famiglia che abita nella zona di piazza Cavour che per prima ha denunciato i fatti. Nella loro casa erano sparite alcune posate in argento e un paio di orecchini con brillanti di un valore superiore ai 100 mila euro. (segue) (Rer)