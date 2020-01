Roma: si faceva assumere come colf per derubare in casa, arrestata (2)

Roma, 14 gen 11:06 - (Agenzia Nova) - Una volta avviate le indagini i poliziotti hanno innanzitutto riscontrato che il cellulare del sedicente professionista era intestato a un familiare della colf ma in uso a suo marito. A quel punto, quindi, gli agenti hanno perquisito la casa dei due sospettati in un piccolo centro in provincia dell'Aquila e hanno trovato due pezzi dell'argenteria rubata. Gli accertamenti sull'identità della donna, ancora, hanno evidenziato una recente condanna per ricettazione e altri procedimenti per fatti simili. Gli elementi raccolti hanno consentito al Gip del Tribunale di Roma di emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti della donna che da alcuni giorni, quindi, si trova nella sezione femminile del carcere di Rebibbia. (segue) (Rer)