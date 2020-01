Roma: si faceva assumere come colf per derubare in casa, arrestata (3)

- Le indagini sono proseguite e in una gioielleria del centro di Roma la Polizia ha rintracciato anche i due orecchini di brillanti rubati. L'oreficeria, quindi, è stata e oltre agli orecchini sono stati trovati altri pezzi non annotati nel registro. Scavando nel passato della colf, poi, gli agenti hanno scoperto che aveva prestato servizio per pochi giorni anche a casa di una coppia di anziani. Il figlio della coppia ha raccontato che, oltre ad alcuni gioielli spariti, durante il breve periodo di permanenza della donna, la salute dei genitori era improvvisamente peggiorata con degli svenimenti improvvisi che sono misteriosamente cessati dopo il licenziamento della colf. Inoltre, secondo la testimonianza resa dal figlio della coppia, la nuova colf ha trovato in casa, nascosta in un porta-buste, una boccetta aperta di un farmaco benzodiazepinico sedativo-ipnotico. Al momento, quindi, sono in corso accertamenti della polizia per verificare se il farmaco era stato utilizzato dalla colf per imbrogliare le anziane vittime. (Rer)