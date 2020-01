Roma: deruba merce in centro commerciale, denunciato 35enne

- Dispositivi antitaccheggio completamente danneggiati, valige piene di capi d'abbigliamento delle marche più disparate, auricolari per cellulari, smartphone, alcuni con il codice a barre ancora intatto. Questo è quanto hanno trovato i poliziotti del commissariato Fidene Serpentara in un’automobile in sosta nel parcheggio di un grosso centro commerciale. Gli agenti, insospettiti dall'uomo alla guida, intento a eliminare con delle forbici la placca anti taccheggio su un paio di pantaloni, hanno eseguito un controllo più accurato del 35enne e della macchina e scoperto che la merce era stata derubata. Il 35enne, tunisino, è stato denunciato.(Rer)