Libia: Cavusoglu, decisione Haftar di non firmare accordo mostra chi vuole la guerra

- La decisione del comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico, il generale Khalifa Haftar, di non firmare l’accordo per un cessate il fuoco con il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli riconosciuto a livello internazionale, “mostra chi vuole la guerra e chi desidera la pace nel paese”. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, parlando ai giornalisti ad Ankara, dopo la decisione del generale Haftar di abbandonare i colloqui indiretti avvenuti ieri a Mosca senza firmare la proposta di accordo mediata da Turchia e Russia. Cavosuglu, che era presente alle riunioni insieme al ministro della Difesa turco Hulusi Akar, ha sottolineato che la Turchia ha fatto il possibile per garantire il cessate il fuoco, aggiungendo che se Haftar continuerà ad agire in questo modo la conferenza di Berlino in programma per il 19 gennaio non avrà alcun significato. (segue) (Res)