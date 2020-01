Libia: Cavusoglu, decisione Haftar di non firmare accordo mostra chi vuole la guerra (2)

- Dopo aver chiesto di rimandare alla mattinata di oggi la firma della proposta di accordo, Haftar ha lasciato Mosca nella serata di ieri, 13 gennaio, senza sottoscrivere il documento, firmato invece dal presidente del governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj. Secondo quanto riferito ad “Agenzia Nova” da un membro della delegazione che ha accompagnato Haftar nella capitale russa, Haftar “non firmerà alcun documento a spese dei sacrifici degli eroi e delle speranze di salvezza dei libici”. Inoltre, il comandante dell'Lna “non concluderà alcuna intesa che impedisca al suo esercito di compiere il proprio dovere nel mantenimento dell'ordine pubblico e nella limitazione degli armamenti”. Nella giornata di ieri, Al Sarraj e Haftar si sono incontrati a Mosca per firmare il cessate il fuoco in Libia mediato da Russia e Turchia. Il comandante dell'Lna aveva chiesto un supplemento di riflessione fino alla mattinata di oggi per valutare la bozza di tregua a tempo indeterminato sottoposta anche ad Al Sarraj, che invece aveva deciso di apporre la propria firma sul documento. A Mosca, Al Sarraj e Haftar non hanno avuto contatti diretti. A fare da tramite per le complicate trattative sono stati i ministri degli Esteri e della Difesa di Russia e Turchia, rispettivamente Sergej Lavrov, Sergej Shoigu, Mevlut Cavusoglu e Hulusi Akar. All’incontro hanno preso parte anche il presidente dell’Alto consiglio di Stato libico, Khaled al Mishri, e il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh. (Res)