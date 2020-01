Milano: operaio morto in cantiere M4, procura indaga per omicidio colposo

- La procura di Milano indaga per omicidio colposo a carico di ignoti per il mancato rispetto delle norme di sicurezza in merito alla morte di un operaio di 42 anni deceduto per arresto cardiaco in ospedale a seguito di un incidente sul lavoro nel cantiere della M4 di piazza Tirana. L’area del sito alla periferia Sud della città, dove il capo squadra Tbm del consorzio Metro Blu stava effettuando delle misurazione a 18 metri di profondità prima di essere colpito da un masso al petto e da alcuni detriti, è stata posta sotto sequestro. Secondo quanto appreso a breve inizierà un sopralluogo del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, a capo del dipartimento tutela della salute, dell’ambiente e del lavoro lavoro, così da avere un quadro più chiaro della situazione. Dai primi rilievi sembra che la caduta delle macerie sia stata dovuta a un mancato consolidamento della struttura. (Rem)