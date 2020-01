Libia: Tajani (Forza Italia), Europa se divisa non conta nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa purtroppo è divisa e non conta nulla. Lo ha dichiarato questa mattina a “Radio anch'io”, il vicepresidente di Forza Italia e presidente delle Commissione affari costituzionali del parlamento Europeo, Antonio Tajani, facendo riferimento alla crisi in Libia. “Aspettiamo il vertice di domenica a Berlino per capire se Haftar vuole solo alzare il prezzo. L'Europa purtroppo è divisa e non conta nulla. Di fronte all'iniziativa tedesca l'Italia è completamente fuori”, ha sottolineato Tajani. Secondo il vicepresidente di Forza Italia, il premier italiano Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio “si limitano solo a viaggiare, l'Italia non ha trovato un accordo con la Francia sulla Libia permettendo a Turchia e Russia di diventare forze dominanti nel Nord Africa”. Per il vicepresidente di Forza Italia ha sottolineato che “l'errore a monte è stato quello del 2011 di far fuori (Muammar) Gheddafi che ha reso instabile la Libia”. Tajani ha osservato che “sarà importante il ruolo delle tribù del sud della Libia, rappresentano il terzo interlocutore e possono contare molto per parificare l'area”. In merito alle recenti scoperte di gas nel Mediterraneo orientale e alle opportunità per l’Italia, Tajani ha aggiunto: “L’Italia deve raggiungere un'indipendenza energetica. C'è la possibilità di avere un gasdotto da Israele attraverso Cipro e Grecia. Questa è una questione chiave”.(Com)