Libia: Erdogan, Haftar aveva accettato accordo su cessate il fuoco ma poi ha lasciato Mosca

- Il comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna), il generale Khalifa Haftar, aveva inizialmente accettato di firmare un accordo per il cessate il fuoco in Libia, ma poi ha deciso di lasciare Mosca. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, commentando le consultazioni tra le parti coinvolte nel conflitto libico che hanno avuto luogo ieri a Mosca con la partecipazione di rappresentanti da Russia e Turchia. “Prima ha accettato, poi ha cambiato idea e ha lasciato la città senza firmare: noi, insieme ai nostri colleghi, abbiamo siglato il documento e fatto la nostra parte”, ha detto Erdogan, aggiungendo che "ora la palla passa al presidente Vladimir Putin". Nel suo discorso, il capo dello Stato turco ha anche confermato di essere disposto a prendere parte alla prossima conferenza internazionale di Berlino sulla Libia il prossimo 19 gennaio. “Domenica valuteremo la situazione insieme ai nostri colleghi di Germania, Russia, Italia, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti”, ha aggiunto Erdogan. "Se la Turchia non fosse intervenuta, il criminale Haftar oggi avrebbe sequestrato l'intero paese, tutto il popolo libico sarebbe caduto nelle grinfie della tirannia", ha detto il capo dello Stato turco. "Ora monitoreremo attentamente le scelte tra Haftar e il governo legittimo del paese", ha concluso Erdogan. (Tua)