Pd: Martina, deve stare un passo avanti della mediazione di governo

- Il Partito democratico (Pd) deve stare un "passo avanti della mediazione del governo". Lo ha detto l'ex segretario Pd, Maurizio Martina, intervenendo al seminario del Pd all'Abbazia del San Pastore di Contigliano (Rieti). "Un partito viene votato per quello che fa al governo ma anche e forse soprattutto per quello che vorrebbe fare. Quindi noi dobbiamo essere sempre un passo più avanti della mediazione di governo. Vale anche per i decreti insicurezza di Salvini", ha spiegato Martina.(Rin)