Kazakhstan: bilancio 2019, entrate in crescita del 15,5 per cento in primi 11 mesi 2019

- II 2019 è stato proficuo per le casse pubbliche kazakhe: le entrate del bilancio statale, infatti, sono cresciute del 15,5 per cento. È quanto riferisce il portale “Finprom.kz”. Nei primi undici mesi del 2019, le entrate del bilancio dello stato sono state pari a 11,5 mila miliardi di tenge (circa 27 miliardi di euro), il 15,5 per cento in più rispetto al medesimo periodo del 2018. L'ammontare dei ricavi è stato di 8,5 mila miliardi di tenge (circa 20 miliardi di euro), in crescita del 15,3 per cento. Secondo “Finprom.kz”, la crescita dei ricavi è stata determinata da un aumento del rendimento fiscale del 14,7 per cento all'anno, che equivale a 8,2 mila miliardi (circa 19,4 miliardi di euro). (Res)