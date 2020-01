Regione Lazio: Califano (Pd), tessera studenti Metrebus passa da 9 a 12 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carta studenti Metrebus Lazio potrà essere estesa da 9 a 12 mesi. E' quanto previsto dall'emendamento del consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano, approvato in sede di bilancio che stanzia mezzo milione di euro. "Si tratta di un provvedimento - spiega Michela Califano -, che veniva auspicato da tantissimi ragazzi e che abbiamo subito provato a mettere in pratica. Fino a oggi infatti gli studenti potevano accedere a questa importante agevolazione, per un numero illimitato di viaggi nel territorio della Regione Lazio, solamente nel periodo scolastico per un totale quindi 9 mesi. Rimaneva scoperto il periodo che va da giugno a settembre, quando sono ancora in corso gli esami universitari o i corsi di recupero per gli studenti delle scuole superiori. Con questo emendamento - continua il consigliere regionale Pd - si va quindi a estendere la validità delle agevolazioni previste dall'abbonamento che, lo ricordo, è riservato agli studenti della scuola dell'obbligo e superiore e agli studenti universitari fino al compimento del 26esimo anno d'età. La carta agevolata può essere utilizzata su tutte le linee Cotral, Atac e Metrebus. Quindi bus, tram, filobus, sulle linee della metropolitana di Roma e sulle ferrovie regionali: Trenitalia solo II classe, Roma-Lido, Roma-Giardinetti e Roma-Viterbo". (segue) (Com)