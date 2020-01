Difesa: Tofalo in Kuwait con Aeronautica militare per Aviation show e visita contingente italiano

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo giungerà nella serata di oggi in Kuwait per partecipare al Kuwait Aviation show 2020 che vedrà impegnata l’Aeronautica Militare italiana in una dimostrazione in volo delle capacità del caccia di quarta generazione Eurofighter ed altri assetti pregiati come il C-27J. Lo riferisce una nota. Nel corso della visita Tofalo visiterà il contingente italiano della Task Force Air di base ad Al Salem, una delle componenti della missione “Prima Partica”. (Res)