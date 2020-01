Albania: presidente Meta respinge pacchetto anti diffamazione, per Osce "opportunità per migliorare la normativa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del presidente albanese Ilir Meta di respingere il pacchetto anti diffamazione, proposto dal governo e approvato dal parlamento alla fine dello scorso mese di dicembre, "potrebbe essere un'opportunità per chiarire e migliorare ulteriormente la normativa, in modo che possa essere in linea agli standard internazionali": è quanto auspicato dal rappresentante dell'Osce per la libertà dei media Harlem Desir in un comunicato. Gli emendamenti alle leggi sui media audiovisivi e sulle comunicazioni elettroniche hanno provocato numerose polemiche e dure contestazioni da parte della comunità dei giornalisti albanesi ed anche delle istituzioni internazionali. La dichiarazione di Desir sembra smentire quanto sostenuto fino adesso dalle autorità albanesi, secondo le quali "la variante finale approvata dal parlamento è stata certificata al 100 per cento dall'Osce". (segue) (Alt)