Albania: presidente Meta respinge pacchetto anti diffamazione, per Osce "opportunità per migliorare la normativa" (3)

- Nel respingere il "pacchetto anti diffamazione", il presidente albanese della Repubblica ha sostenuto che fosse "in violazione ai principi fondamentali di uno Stato di diritto, al diritto di espressione, dei media e del diritto di informazione", ha scritto il capo dello Stato nella relazione che accompagna la sua decisione, aggiungendo che gli interventi alle normative esistenti "vanno contro la giurisprudenza della Corte costituzionale e agli standard della Convenzione europea per i diritti dell'uomo". Secondo i giornalisti albanesi le modifiche proposte dal governo riconoscerebbero all'Autorità sui media audiovisive (Ama), anche il diritto di controllare e applicare sanzioni nei confronti dei media online, sostenendo che "Ama"non potrebbe assumere competenze che spettano invece alle corti". Diversi osservatori interpretano l'intervento del governo quale "un tentativo per porre il controllo e la censura sui media". (segue) (Alt)