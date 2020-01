Albania: presidente Meta respinge pacchetto anti diffamazione, per Osce "opportunità per migliorare la normativa" (4)

- Anche il presidente della Repubblica ha sottolineato che "questo stato di censura viene applicato attraverso misure punitive non proporzionali, adottate da organi amministrativi ai quali, in aperta violazione all'ordine costituzionale, viene riconosciuto il potere di eseguire immediatamente i loro provvedimento prima che ci sia una valutazione di forma definitiva dalle corti. L'entrata in vigore di queste misure – ha aggiunto Meta – creerà un'ambiente arbitrario e insicuro nei confronti degli operatori mediatici ". La decisione del presidente della Repubblica è stata applaudita dall'opposizione di centro destra guidata da Lulzim Basha. "E' la mossa giusta a tutela della libertà di espressione. E' una decisione che un premier normale lo considererebbe un'opportunità per ritirare le normative antidemocratiche. Ma tutti sappiamo che Rama non lo farà, perché la sua missione è di censurare la verità su come lui sta guidando il paese con a fianco un pugno di oligarchi e criminali", ha dichiarato Albana Vokshi, ex presidente della commissione sui media nel parlamento albanese. (segue) (Alt)