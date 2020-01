Albania: presidente Meta respinge pacchetto anti diffamazione, per Osce "opportunità per migliorare la normativa" (5)

- Il premier Edi Rama ha negato che le modifiche introdotte puntino al controllo dei media. "La chiusura di un portale è prevista solo in casi di pedofilia, terrorismo e minaccia dell sicurezza nazionale", ha sottolineato il premier, nel suo intervento in aula lo scorso dicembre. Il pacchetto "non tende a mettere a rischio la libertà di espressione. Quanto stiamo discutendo oggi riguarda la limitazione della libertà di diffamare, facendo pubblicamente delle accuse penali. Non è ammissibile lanciare accuse del genere e non assumersene la responsabilità. Al minimo, tali articoli andranno poi tolti", ha detto Rama difendendo la proposta avanzata dal suo governo. "Il nostro è stato un passo per combattere la disinformazione quale una minaccia per la qualità della democrazia, non solo in Albania, ma ovunque, nel mondo democratico", ha ribadito invece Balla. (Alt)