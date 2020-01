Rieti: principio d’incendio in appartamento a Poggio Nativo, un intossicato

- Un uomo è rimasto intossicato a seguito di un principio d’incendio a Poggio Nativo, in provincia di Rieti. sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. A prender fuoco un appartamento in via Antonili. Il proprietario ha tentato nell’immediato di fermare le fiamme da solo ma è rimasto circondato dal fumo, per questo è stato poi affidato alle cure dei sanitari. L’incendio, tuttavia, è stato velocemente domato e l’appartamento è stato messo in sicurezza. (Rer)