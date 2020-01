Energia: Ue sosterrà Ucraina per sviluppo rinnovabili

- L’Unione europea fornirà assistenza all’Ucraina per lo sviluppo di un sistema energetico efficiente. Lo ha affermato il commissario Ue per l’Energia, Kadri Simson, ripresa dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. “A conclusione dei negoziati sul transito del gas, l’Ucraina può ora concentrarsi sul futuro del settore energetico, in particolare lo sviluppo delle energie rinnovabili e l’efficienza. L’Unione europea fornirà il sostegno necessario”, ha detto Simson. Il commissario Ue ha incontrato una delegazione ucraina guidata dal ministro dell’Energia Oleksiy Orzhel. (Beb)