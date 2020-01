Matera: maltrattava alunni, interdetta insegnante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato di Matera ha dato esecuzione all'ordinanza applicativa della misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionali per sei mesi, emessa dal gip, nei confronti di una donna materana sessantaquattrenne, insegnante d'asilo, ritenuta responsabile del reato di maltrattamenti, aggravato dall'aver commesso il fatto in danno di minori. La donna, secondo le ricostruzioni della squadra mobile, avrebbe posto in essere vessazioni psico-fisiche quotidiane, gridando verso i piccoli ad alta voce qualsiasi rimprovero, colpendo ripetutamente con la bacchetta la cattedra al grido "ordine e disciplina", strattonandoli, chiamandoli con numerosi epiteti offensivi, minacciandoli e posizionandoli con forza con la faccia contro il muro o con la testa sul banco, sferrando loro schiaffi anche a due mani. La sussistenza di ripetute condotte di violenza fisica e morale, sarebbe stata riscontrata attraverso delle intercettazioni audio-video ambientali. Tali comportamenti, avrebbero minato l'integrità psico-fisica di tutti i piccoli alunni. (Ren)