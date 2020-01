Africa: vice segretario di Stato Usa Nagy da domani in visita in Repubblica Centrafricana, Etiopia, Kenya, Sud Sudan e Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice segretario degli Stati Uniti per gli Affari africani, Tibor Nagy, effettuerà una visita ufficiale in Africa a partire da domani, 15 gennaio, fino al prossimo 29 gennaio. Nel corso del suo tour, riferisce il dipartimento di Stato in una nota, Nagy farà tappa nella Repubblica Centrafricana, in Etiopia, in Kenya, in Sud Sudan e in Sudan, dove incontrerà alti funzionari governativi, partner internazionali, rappresentanti della società civile, docenti e studenti delle università locali e ex studenti dei programmi di scambio di diplomazia pubblica promossi dal dipartimento di Stato. La visita, si legge nella nota, mira a riaffermare l'importanza di promuovere il buon governo e istituzioni democratiche forti, la pace e la sicurezza regionali, combattere la corruzione e stringere legami commerciali e di investimento più forti. La visita di Nagy cade nel decimo anniversario del lancio della Young African Leaders Initiative (Yali), un programma che punta a formare le nuove generazioni di leader nel continente facilitando le connessioni con i loro coetanei negli Stati Uniti e in tutta l'Africa. (Res)