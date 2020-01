Truffe: falsi invalidi, 2 arresti a Palermo

- La Guardia di Finanza di Palermo, nel corso dell'operazione Igea, ha arrestato 2 persone per truffa ai danni dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di contributi pubblici, falsità ideologica e traffico di influenze illecite. Gli arrestati, titolari di due Caf nel Palermitano, avrebbero messo in atto una truffa ai danni dell'Inps. I due infatti avrebbero permesso a decine di persone, in cambio di un pagamento in denaro, di ottenuto le indennità previdenziali o assistenziali indebitamente. I finanzieri nel corso della medesima operazione hanno sequestrato circa 100mila euro ritenuti provento dell'attività illecita.(Ren)