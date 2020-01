Rifiuti: Nugnes, su Resit di Giugliano (Na) non lasciamo che vinca la camorra

- "Che non si giochi su questa faccenda una competizione politica". Lo ha scritto in un post su Facebook la senatrice Paola Nugnes in merito alla mancata individuazione di un responsabile che gestisca il Parco Resit risanato dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza della discarica di Giugliano (Na). "Abbiamo ottenuto che ci sia un incontro tecnico in settimana tra le parti interessate, Regione, Ministero, Ispra e Protezione Civile, con il fine di trovare finalmente un accordo e una soluzione nell'interesse di tutti - ha proseguito Nugnes - Il Ministero per quanto detto, metterà a disposizione della Regione Campania le risorse tecniche ed economiche se necessario. Ma il nemico comune deve essere uno solo, la camorra e il pericolo dell'appropriazione indebita di luoghi, già oggetto di degrado e che rischiano di essere nuovamente abbandonati. Non possiamo permetterci che il nemico vinca ancora".(Ren)