Difesa: Croazia restringe cerchia paesi con cui trattare acquisto caccia militari

- Il governo croato ha ristretto la cerchia dei paesi con cui trattare l'acquisto di caccia per l'Aeronautica militare della Croazia. Secondo quanto riferisce oggi il quotidiano "Jutarnji list", Zagabria tratterà con gli Stati Uniti e con la Svezia per quanto riguarda l'acquisto di aerei nuovi e con l'Israele, la Grecia, la Norvegia, l'Italia e la Francia per l'acquisto di caccia usati. La decisione dovrebbe essere inoltrata nella giornata di oggi alle ambasciate dei paesi scelti.(Zac)