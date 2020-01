Libia: “Al Arabi”, Haftar non intende riconoscere il Gna firmando l'accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khalifa Haftar ha informato la parte russa che firmare il cessate il fuoco con il Governo di accordo nazionale (Gna) significa non solo riconoscerlo, ma anche dare legittimità all'ambiziosa politica turca dei memorandum marittimi e di sicurezza. Lo riferisce oggi il quotidiano panarabo edito a Londra finanziato dal Qatar, "al Arabi al Jadid", citando fonti di sicurezza. La decisione di Haftar di non firmare l'accordo richiesto in coordinamento tra Russia e Turchia è arrivata dopo lunghi contatti andati avanti per circa cinque ore con funzionari di alto livello in Egitto, Emirati Arabi e Arabia Saudita. “Abu Dhabi ha avuto un ruolo di primo piano”, secondo le fonti, “spingendo Haftar a non firmare per tagliare la strada al ruolo turco nella risoluzione della crisi”. Fonti egiziane hanno rivelato che le ultime ore hanno visto intensi contatti e incontri guidati da Muhammad Dahlan, consigliere del principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, con personalità libiche e leader tribali, per organizzare manifestazioni in diverse città libiche per sostenere Haftar nella sua decisione di rifiutare di firmare l'accordo. Dopo sei ore di intense trattative indirette, il giornale riferisce che la delegazione del premier libico Fayez al Sarraj e del presidente dell’Alto Consiglio di Stato, Khalid al Mishri, avevano firmato l’accordo. (Res)