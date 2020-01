Libia: Al Gharably, Haftar non entrerà a Tripoli

- Il presidente del Consiglio militare di Sabrata e membro fondatore del Forum di Al Zawya, Al Taher al Gharably, ha riferito di violazioni della tregua su tutti i fronti a Tripoli e in particolare sull'asse di Ain Zara. Al Gharably ha detto, durante una trasmissione speciale trasmessa sul canale "Libia Al Ahrar" di non accettare "l'uccisione di combattenti" e che "le forze di Haftar si stanno muovendo a sud di Sirte per trattare da una posizione di forza la tregua". (Lit)