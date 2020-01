Ungheria: influenza aviaria rilevata nelle aree settentrionali del paese

- Il virus H5N8 dell'influenza aviaria è stato rilevato in un allevamento nei pressi di Acs, nella contea ungherese di Komarom-Esztergom. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mti" a partire da quanto comunicato dall'autorità per la sicurezza alimentare (Nebih). Tutti gli esemplari presenti nell'allevamento, che conta oltre 53 mila tacchini, saranno abbattuti, ed è stato ordinato che il pollame nel paese resti al chiuso. La Nebih assicura che il ceppo individuato non si è trasferito all'uomo e che i prodotti avicoli sono sicuri. L'Autorità ungherese ha anche dato il via a un'attività di monitoraggio degli allevamenti nei pressi di Acs e potrebbe imporre restrizioni alla circolazione del pollame per prevenire l'ulteriore diffusione del virus. (Vap)