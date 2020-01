Sudan: Corte suprema Usa respinge ricorso contro risarcimento vittime attentati Nairobi e Dar es Salaam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema degli Stati Uniti ha rifiutato di accogliere la richiesta del Sudan di non pagare i 3,8 miliardi di dollari in danni ai familiari delle persone uccise o ferite negli attentati del 1998 alle ambasciate statunitensi in Kenya e in Tanzania, di cui Khartum è stato considerato complice. È quanto riferito dai media statunitensi. La decisione respinge così l'appello presentato dal Sudan contro una sentenza della Corte federale d'appello che chiede il risarcimento dei danni alle famiglie delle vittime degli attentati e a tutti i cittadini non statunitensi che chiedevano un risarcimento per il disagio emotivo subito a causa degli attacchi. Questi danni sono solo una parte dei 10,2 miliardi di dollari di risarcimenti che un giudice federale ha concesso alle centinaia di persone che avevano intentato diverse cause a partire dal 2001. “Il Sudan è nel mezzo di una transizione storica verso una democrazia a guida civile e il grande aumento di responsabilità che ne deriva mina la ripresa economica disperatamente necessaria al paese”, hanno affermato gli avvocati del Sudan prima della sentenza. La Corte si è tuttavia detta pronta a considerare un'offerta separata del Sudan per evitare il pagamento di circa 4,3 miliardi di dollari di danni punitivi concessi a una serie più ampia di querelanti. (segue) (Res)