Tunisia: Moussi (Pdl) chiede revoca fiducia presidente parlamento Ghannouchi

- Il presidente del gruppo parlamentare del Partito destouriano libero (Pdl), Abir Moussi, ha rinnovato il suo appello ai deputati dei vari gruppi parlamentari per firmare una petizione per il ritiro della fiducia del presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento monocamerale tunisino), Rachid Ghannouchi. Questo appello arriva dopo la visita effettuata sabato 11 gennaio in Turchia da parte di Ghannouchi per incontrare il presidente turco, Reccep Tayep Erodogan, ad un giorno di distanza dalla mancata fiducia del parlamento al governo di Habib Jemli. "La richiesta di revoca della fiducia è una questione che va oltre lo scontro partigiano e ideologico. È una questione che riguarda la sicurezza nazionale, dato che il presidente del parlamento partecipa alle riunioni del Consiglio di sicurezza nazionale e ne sa abbastanza", ha dichiarato Moussi, in una conferenza stampa tenutasi ieri sera in parlamento. Il politico ritiene che questa visita senza preavviso del presidente del parlamento tunisino ad Ankara sollevi diverse "domande sui legami del movimento islamico di Ennahdha con i partiti stranieri e la sua volontà di coinvolgere il paese nella politica degli assi stranieri". (segue) (Tut)